МВФ дала негативный прогноз для американских гособлигаций

Соединенные Штаты могут столкнуться с умеренным риском снижения спроса на их государственные облигации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) по внешнеэкономическим показателям стран.

«Этот риск, который может материализоваться, к примеру, из-за неспособности восстановить устойчивость бюджета, остается умеренным, учитывая доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты», — указано в докладе МВФ.

В целом, эксперты фонда полагают, что ряд положительных тенденций с точки зрения инвестиционной привлекательности США — однако экономика страны сталкивается с рисками финансовой стабильности.

Стабилизировать положение, по мнению МВФ, возможно благодаря предсказуемой политической системы и привлекательных возможностей для инвестиций.

До этого в МВФ признали, что дефицит бюджета США стал слишком большим

Ранее мировой госдолг превысил $100 трлн.