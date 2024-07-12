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Сбер предоставит Sminex 50 млрд рублей на строительство квартала «Тишинский бульвар»

В Москве появится элитный квартал из 14 корпусов

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Shutterstock

Сбер предоставит девелоперской компании Sminex 50 млрд рублей на строительство элитного квартала «Тишинский бульвар», сообщает пресс-служба банка.

Квартал будет состоять из 14 корпусов с офисами класса «А», квартирами и большим двор-парком.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, Сбер доверяет экспертизе Sminex, поэтому выделил финансирование на 4 очереди строительства квартала.

По словам вице-президента по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елены Кульбиковой, эта сделка является знаковой для обеих сторон.

Площадь парка в элитном квартале составит 2,1 гектара. Через парк пройдет 300-метровый прогулочный бульвар, объединяя 3 внутренних двора.

На территории будет 6 водоемов, сухой фонтан, зоны для тихого и активного отдыха, а также универсальная спортивная площадка для командных игр.

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