Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одна российская компания выиграла суд против Euroclear

ВТБ выиграл дело против Euroclear на $38,4 млн

close
100%
Depositphotos

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к Euroclear. С европейского депозитария взыскали $38,4 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Российский банк подал в суд против Euroclear в марте текущего года. Компания хотела взыскать с депозитария средства в связи с блокировкой активов банка на счете финансовой организации. Заявленная сумма требований в размере $38,4 млн включала в себя убытки в размере 10 тыс. австралийских долларов, 5 тыс. швейцарских франков, 1 тыс. юаней, а также £5 тыс., €1,62 млн и $36,6 млн.

Euroclear продолжает зарабатывать на замороженных российских активах. По итогам первого квартала доход депозитария от процентов достиг €1,566 млрд. Для сравнения: общий доход за квартал составил €1,949 млрд.

Euroclear хранит активы Банка России на порядка €191 млрд. Всего на Западе заблокировано активов Центробанка РФ на сумму около €260 млрд.

Ранее владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами