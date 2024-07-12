Еще одна российская компания выиграла суд против Euroclear

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к Euroclear. С европейского депозитария взыскали $38,4 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

Российский банк подал в суд против Euroclear в марте текущего года. Компания хотела взыскать с депозитария средства в связи с блокировкой активов банка на счете финансовой организации. Заявленная сумма требований в размере $38,4 млн включала в себя убытки в размере 10 тыс. австралийских долларов, 5 тыс. швейцарских франков, 1 тыс. юаней, а также £5 тыс., €1,62 млн и $36,6 млн.

Euroclear продолжает зарабатывать на замороженных российских активах. По итогам первого квартала доход депозитария от процентов достиг €1,566 млрд. Для сравнения: общий доход за квартал составил €1,949 млрд.

Euroclear хранит активы Банка России на порядка €191 млрд. Всего на Западе заблокировано активов Центробанка РФ на сумму около €260 млрд.

Ранее владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана.