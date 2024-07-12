Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство Германии обвинили в сокрытии реальных масштабов проблемы банкротств в стране

Правительство ФРГ заподозрили в преуменьшении проблемы роста банкротств в стране

close
100%
Global Look Press

Правительство Германии преуменьшает реальные масштабы проблемы роста числа банкротств в стране, пишет газета Berliner Zeitung.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что ситуация с банкротствами в ФРГ намного серьезнее, чем говорит Министерство экономики. По прогнозам аналитиков, пик еще не пройден и стране только предстоит столкнуться с последствиями кризиса последних двух лет. Между тем в ведомстве ожидают замедления прироста банкротств.

Причина роста числа несостоятельных компаний в Германии кроется в структурных проблемах экономики и непоследовательности политики Берлина, рассуждает эксперт в сфере неплатежеспособности Института германской экономики в Кельне Клаус-Хайнер Рель. Так, форсированный переход к климатической нейтральности привел к дестабилизации цен и оттоку капитала из страны.

По данным немецкого кредитного агентства Creditreform, число банкротств в Германии по итогам января — июня достигло рекордных за десять лет 11 тыс. случаев.

Ранее Евросоюзу предрекли развал из-за финансовой помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами