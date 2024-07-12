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В ООН спрогнозировали пик численности населения Земли

ООН: пик численности населения Земли придется на середину 2080-х

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Depositphotos

В ООН пересмотрели прогноз по росту численности населения Земли. По оценкам аналитиков, вероятность достижения пика в XXI веке выросла с 30% до 80%. Об этом говорится в отчете организации.

Согласно обновленному прогнозу, пик придется на середину 2080-х. Ожидается, что к тому моменту численность людей на планете вырастет с текущих 8,2 млрд до 10,3 млрд человек. После этого рост прекратится, а численность населения даже несколько сократится, считают эксперты.

При этом в некоторых странах пик роста уже прошел, отмечают в ООН. Среди них — Россия, Германия, Китай и Япония.

До этого сообщалось, что мировой государственный долг превысил отметку в $100 трлн. Показатель продолжает расти быстрыми темпами по сравнению с глобальной экономикой.

Ранее доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных значений.

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