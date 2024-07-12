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Названа сумма внешней помощи Украине с начала года

Украина получила $16 млрд внешней помощи с начала года

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Depositphotos

Государственный бюджет Украины получил $16 млрд внешней помощи с начала года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

1 июля в ведомстве сообщали, что в бюджет Украины с начала года поступило почти $14 млрд внешней помощи.

«В текущем году в госбюджет уже поступило $16 млрд США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще $22 млрд», — говорится в сообщении.

12 июля сообщалось, что Австралия выделит Украине пакет военной помощи на сумму около $250 млн. Благодаря этому Канберра увеличит общую сумму предоставленной Киеву военной помощи до почти $1,1 млрд.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит финансирование на военные расходы в размере $40 млрд только на один год.

11 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $225 млн. Вашингтон планирует предоставить Киеву снаряды для комплексов Javelin и TOW, ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и иные виды боеприпасов.

Ранее более 20 стран подписали документ для ускорения военной помощи Украине.

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