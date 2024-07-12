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В Госдуме предложили штрафовать за борщевик

ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик на землях населенных пунктов

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Pixabay

Группа депутатов ЛДПР предложила установить штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для глав российских регионов за неудаление борщевика с земель, находящихся в собственности регионов. Такой законопроект фракция внесла в Госдуму 12 июля, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По словам парламентариев, сейчас штрафы за борщевик установлены лишь в отдельных регионах и распространяются только на граждан, они не предусмотрены для госорганов. Депутаты отметили, что при этом за последние годы во многих регионах России выявляется все больше случаев массового зарастания земель сорными растениями, и нужно защитить население от этого. Депутаты уточнили, что граждане массово направляют ЛДПР жалобы о росте случаев неубранного борщевика, сок которого опасен для кожи человека.

В ЛДПР считают недопустимым тот факт, что государство абсолютно безнаказанно может запускать земельные участки и подвергать опасности здоровье граждан. Принятие инициативы позволит усилить контроль за выполнением программ по защите земель населенных пунктов и повысить эффективность проводимых мероприятий, освобождая и улучшая качество земель для населения, считают авторы инициативы.

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