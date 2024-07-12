Стало известно, может ли закредитованность удержать сотрудника на работе

Закредитованность сотрудника не удерживает его на одном месте. Напротив, люди с большими долгами готовы сменить место работы даже ради скромной прибавки к зарплате, заявил глава дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Михаил Сергейчик. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, многие слышали такую фразу, что хороший работник — это закредитованный работник. На самом деле текущая ситуация говорит о том, что закредитованный работник думает о переходе даже в случае, если прибавка к его зарплате будет не очень большой», — сказал эксперт.

По его словам, компаниям следует поддерживать сотрудников и помогать им справляться с финансовыми трудностями. В противном случае бизнес рискует столкнуться со снижением эффективности работников и, как следствие, потерей прибыли.

До этого в России оценили уровень финансовой грамотности населения. 70% россиян имеют средний или высокий уровень.

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