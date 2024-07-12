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В России пока не говорили о продлении разрешения на экспорт бензина

ФАС: власти России не обсуждали продление разрешения на экспорт бензина за рубеж

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Мария Девахина/РИА Новости

Российские власти пока не проводили обсуждение о продлении разрешения на продажу топлива за рубеж. Об этом РИА Новости заявили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Временное разрешение экспорта [бензина] вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается», — говорится в сообщении.

При этом в ФАС поддержали возвращение к запрету на экспорт топлива с 1 августа, так как это, по мнению специалистов, поможет насытить внутренний рынок, обеспечить стабильность цен и доступность бензина для россиян.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что ФАС якобы уже высказала вышеописанное предложение на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, а вице-премьер Александр Новак эту инициативу поддержал.

Источник издания в отрасли подчеркивает, что нефтекомпаниям в июле не удается существенно нарастить выпуск бензина, а также удовлетворить повышающийся спрос на топливо.

Ранее в Минэнерго оценили текущий объем производства бензина в РФ.

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