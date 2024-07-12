Эксперты оценили последствия остановки торгов долларами и евро на Мосбирже

Российский рынок за месяц не смог адаптироваться к новым условиям после остановки торгов долларами и евро на Мосбирже, пишет РБК.

Участники рынка с недоверием относятся к новым официальным курсам американской и европейской валют. Они опасаются манипуляций и не могут понять, где именно теперь торгуются доллары и евро, отмечают экономисты. Внебиржевые торги за это время не стали эффективным инструментом. Это подтверждают неадекватные валютные движения по внутренним курсам.

Кроме того, на рынок продолжает давить неопределенность с торгами юанем и другими валютами. Так, на Мосбирже уже начали фиксировать проблемы с турецкой лирой.

Накануне Центральный депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из своего контура до 1 августа.

Ранее россиян предупредили об опасности кредитов в юанях.