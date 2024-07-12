Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали про подготовку Европы к торговой войне

The Economist: Европа готовится к торговой войне с Китаем

close
100%
Shutterstock

Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем, подобное может произойти из-за пошлин на электромобили. Об этом сообщает The Economist.

В публикации отмечается, что Евросоюз может применить карательные механизмы госзакупок. Например, ЕС начнет ограничивать доступ китайским компаниям к государственным тендерам в европейских странах.

До этого стало известно, что Еврокомиссия может ввести пошлины на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что она провела расследование в отношении электрокаров, импортируемых в Евросоюз из Китая, и нашла нарушения в виде «несправедливой» господдержки автопроизводителей китайскими властями.

В связи с этим в Европе могут быть введены импортные пошлины на китайские электрокары, они составят от 17 до 38% для разных автопроизводителей.

Также известно, что введение пошлин на китайские электромобили готовят власти США.

Ранее сообщалось, что ЕС может заработать за счет пошлин на дешевые товары с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами