В США рассказали про подготовку Европы к торговой войне

Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем, подобное может произойти из-за пошлин на электромобили. Об этом сообщает The Economist.

В публикации отмечается, что Евросоюз может применить карательные механизмы госзакупок. Например, ЕС начнет ограничивать доступ китайским компаниям к государственным тендерам в европейских странах.

До этого стало известно, что Еврокомиссия может ввести пошлины на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что она провела расследование в отношении электрокаров, импортируемых в Евросоюз из Китая, и нашла нарушения в виде «несправедливой» господдержки автопроизводителей китайскими властями.

В связи с этим в Европе могут быть введены импортные пошлины на китайские электрокары, они составят от 17 до 38% для разных автопроизводителей.

Также известно, что введение пошлин на китайские электромобили готовят власти США.

Ранее сообщалось, что ЕС может заработать за счет пошлин на дешевые товары с маркетплейсов.