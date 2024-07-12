Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут вернуть запрет на экспорт бензина

«Ъ»: ФАС предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа в условиях роста биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, подобное предложение было высказано в рамках заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака, который поддержал инициативу.

Источник издания в отрасли подчеркивает, что нефтекомпаниям в июле не удается существенно нарастить выпуск бензина, а также удовлетворить повышающийся спрос на топливо.

До этого Новак заявил, что правительство РФ не планирует отказываться от инструмента запрета экспорта бензина.

В мае 2024 года кабмин отменил временный запрет на продажу российского бензина за рубеж. Экспорт возобновился до конца июня. Такое решение было принято правительством из-за насыщения внутреннего рынка топлива, а также опасений затоваривания НПЗ.

Ранее эксперт назвал положительные стороны снятия запрета на экспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами