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Россиянам рассказали, на сколько подорожала меблировка спальни в 2024 году

Mr.Doors: меблировка спальни в РФ за год подорожала на 10%, до 95 тысяч рублей

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Irina Rogova/Shutterstock/FOTODOM

Меблировка спальни в 2024 году обойдется россиянам минимум в 95 тыс. рублей (+10% к 2023-му). Об этом «Газете.Ru» сказала директор по продажам интерьерной компании Mr.Doors Галина Бакина.

«В эту сумму входит мягкая двуспальная кровать и две прикроватные тумбы. При необходимости добавить в расчет распашной шкаф для хранения вещей простой комплектации, сумма меблировки может вырасти на 50-70 тыс. рублей в зависимости от материалов, исполнения. Окончательная стоимость будет зависеть от актуальных акций, конкретных материалов и комплектации производителя», — отметила эксперт.

Она рекомендовала покупателям делать выбор в пользу тех производителей, кто готов предоставлять длительную или бессрочную гарантию на изделия, предоставляет бесплатный профессиональный дизайн-проект и выполняет заказ от разработки до установки мебели на территории заказчика, это говорит о надежности и должной экспертизе.

По данным опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети Одноклассники, 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Заметно увеличился интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, тогда как в прошлом году — 45%. На втором месте — переделка жилья после прежних хозяев при переезде (21%), и только на третьем месте (14%) — обновление своего же ремонта, который был сделан ранее.

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