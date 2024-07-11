Белоруссия прекратит поставки вина в Россию

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) решил прекратить поставки в РФ после заявлений российских производителей относительно качества выпускаемой им продукции. Об этом пишет «РБК Вино».

В качестве официальной причины остановки экспорта вина на российский рынок в МЗВВ назвали высокие таможенные пошлины.

При этом в своем заявлении белорусская компания подчеркнула, что все используемые практики соответствуют мировым.

На прошлой неделе владелец компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что сырье для белорусских вин является «шмурдяком».

До этого сообщалось, что Россия резко нарастила закупки вина из Белоруссии с названиями, схожими с европейскими. В частности речь шла о продукции МЗВВ.

Ранее стало известно, в каких регионах России сильнее всего любят вино.