Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенничества с кредитами

Регулярные проверки кредитной истории помогут избежать неприятных ситуаций, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова приводит News.ru.

«Чтобы убедиться, что мошенники не оформили кредит на ваше имя, проверяйте активные кредиты в своей истории. Они должны появиться не позднее трех рабочих дней после заключения сделки», — посоветовал россиянам эксперт.

Также важно отслеживать информацию после погашения кредита. Иногда из-за несвоевременной подачи данных со стороны банка заем может считаться действующим, предупредил Чаплин.

Кроме того, в историю могут ошибочно попасть данные однофамильца или дублирующая информация. Все это негативно сказывается на кредитном рейтинге заемщика, добавил депутат.

До этого россиян предупредили об опасности кредитов в юанях. Заемщики рискуют получить более крупные платежи из-за волатильности курса.

Ранее россиянам назвали нюансы получения кредита со статусом банкрота.