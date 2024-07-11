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Индия хочет заключить с Россией долгосрочную нефтяную сделку

Reuters: Индия ведет переговоры с Россией о долгосрочной сделке по импорту нефти

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Reuters

Индийские НПЗ хотят заключить с Россией долгосрочное соглашение об импорте нефти, узнало агентство Reuters.

«Совместные переговоры государственных нефтепереработчиков Индии с Россией уже ведутся», — сообщил источник.

Сторонам еще предстоит согласовать окончательные условия импорта. Один из основных вопросов касается выбора валюты для расчетов.

По словам собеседника издания, позднее к переговорам могут присоединиться частные НПЗ Индии. Nayara Energy и Reliance Industries уже имеют срочные контракты на импорт российской нефти.

До этого в МЭА зафиксировали падение доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне. Поступления в бюджет РФ сократились на фоне снижения поставок энергоносителей основным покупателям в Китае, Индии и Турции.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.

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