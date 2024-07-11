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Стало известно, кто больше тратит в супермаркетах — мужчины или женщины

«Русский стандарт»: мужчины тратят в супермаркетах на 12% больше женщин

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

По итогам первого полугодия средний «мужской» чек из российского супермаркета оказался на 12% выше «женского». Об этом свидетельствуют данные банка «Русский стандарт», пишет Mail.ru.

Согласно исследованию, в январе — июне мужчины оставляли в супермаркетах в среднем 799 рублей за один раз, женщины — 712 рублей. При этом россияне совершали покупки в супермаркетах на 10% чаще, чем россиянки.

Возрастной группой с самыми высокими тратами являются жители РФ старше 50 лет. Средний чек покупки в этой категории составил 777 рублей. Следом идут группы 41-50 лет (776 рублей) и 31-40 лет (739 рублей).

При этом жители РФ по-прежнему предпочитают привычный шопинг интернет-покупкам. В первом полугодии офлайн-платежей было в 29 раз больше, чем онлайн.

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