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Россияне кинулись скупать кондиционеры

«Чек индекс»: спрос россиян на кондиционеры в июле вырос на 64%

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Shutterstock/M-Production

Спрос россиян на кондиционеры и вентиляторы с 1 по 7 июля вырос более чем в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование ЮMoney и «Чек индекса».

Продажи кондиционеров за первую неделю месяца подскочили на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне средняя цена товара выросла на 20%, до 33 220 рублей. В Москве на фоне аномальной жары спрос на кондиционеры взлетел на 145%, а средний чек вырос до 35 310 рублей (+17%).

Спрос россиян на вентиляторы за период подскочил на 89% год к году, средний чек увеличился на 14% и составил 2340 рублей. Число покупок жителями столицы выросло на 69% год к году, а средний чек поднялся на 9%, до 2430 рублей.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о рекордной жаре во второй половине этой недели. Температура воздуха резко поднимется в центральной части страны и на юге Европейской территории.

Ранее стало известно, сколько россиян берут кредит на летний отпуск.

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