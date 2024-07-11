Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депозитарий Казахстана объяснил требование о выводе российских ценных бумаг

РБК: депозитарий Казахстана подтвердил требование о выводе ценных бумаг РФ

close
100%
Depositphotos

Казахстанский депозитарий подтвердил информацию о требовании вывести российские ценные бумаги из инфраструктуры страны и объяснил это решение. Об этом пишет РБК.

«Письмо (клиентам. — «Газета.Ru») обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария», — говорится в сообщении.

Генеральная лицензия на завершение операций с Мосбиржей и ее структурами действует до 13 августа. Крайний срок вывода бумаг из Казахстана — 10 августа.

Отмечается, что всего депозитарий учитывает 140 наименований бумаг с префиксом RU.

11 июля стало известно, что Центральный депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из своего контура. До этого сообщалось, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам

Ранее в России начали сомневаться в официальных курсах валют.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами