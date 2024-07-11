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Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Казахстанский депозитарий призвал клиентов вывести российские ценные бумаги

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Виктор Толочко/РИА Новости

Центральный депозитарий Казахстана призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из своего контура. Об этом пишет РБК.

Владельцы активов должны направить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания до 1 августа. После этого возможность исполнения поручений будет рассматриваться с учетом возможных ограничений, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций. Альтернативный вариант предполагает перепродажу активов третьим лицам. KASE опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица помешает строить отношения с зарубежными партнерами. Мосбирже принадлежит 13,1% ценных бумаг KASE, рыночная стоимость которых составляет около 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд рублей.

Ранее в России начали сомневаться в официальных курсах валют.

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