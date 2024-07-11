Россиян предупредили об опасности кредитов в юанях

Россияне с кредитом в юанях при волатильности курсов рискуют получить более крупные платежи, предупредил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Кредиты в юанях предлагаются по более низкой ставке, чем рублевые, что привлекает заемщиков. Однако из-за изменения валютных курсов кредит в китайской валюте может быстро превратиться в значительно более дорогой, отметил эксперт.

«Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний», — заключил Пьянов.

Между тем на российском рынке начали сомневаться в официальных курсах валют от ЦБ РФ. В первую очередь речь идет о долларе. У эмитентов растут вопросы по поводу способа формирования курсов после санкций в отношении Мосбиржи и перехода на внебиржевой рынок.

До этого Герман Греф заявил об отсутствии рисков приостановки торгов юанем в РФ из-за санкций.

Ранее стало известно, зачем россияне покупают валюту.