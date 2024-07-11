Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности кредитов в юанях

ВТБ: кредит в юанях для россиян при волатильности курсов может обойтись дороже

close
100%
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Россияне с кредитом в юанях при волатильности курсов рискуют получить более крупные платежи, предупредил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Кредиты в юанях предлагаются по более низкой ставке, чем рублевые, что привлекает заемщиков. Однако из-за изменения валютных курсов кредит в китайской валюте может быстро превратиться в значительно более дорогой, отметил эксперт.

«Подавляющее большинство наших сограждан получают зарплату в рублях, берут кредиты в рублях и тем самым защищены от валютных колебаний», — заключил Пьянов.

Между тем на российском рынке начали сомневаться в официальных курсах валют от ЦБ РФ. В первую очередь речь идет о долларе. У эмитентов растут вопросы по поводу способа формирования курсов после санкций в отношении Мосбиржи и перехода на внебиржевой рынок.

До этого Герман Греф заявил об отсутствии рисков приостановки торгов юанем в РФ из-за санкций.

Ранее стало известно, зачем россияне покупают валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами