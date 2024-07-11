Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили

Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили в $7,3 млрд

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Состояние грузинского бизнесмена, основателя правящей партии «Грузинская мечта» и бывшего премьер-министра Грузии Бидзина Иванишвили оценивается в $7,3 млрд, за год он разбогател на $700 млн. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billioniares Index.

Таким образом Иванишвили оказался на 369-м месте среди 500 богатейших людей мира.

Bloomberg оценивает имущество грузинского политика и миллиардера с 2013 года. Тогда капитал Иванишвили оценивался в $6,33 млрд, в 2020 году — в $4,95 млрд (самый низкий показатель).

Как пишет «Коммерсантъ», Бидзин Иванишвили до 2011 года, пока не решил заниматься политикой, владел рядом успешных предприятий в России, в том числе банком «Российский кредит». Он продал все свои российские активы (кроме пакета акций компании «Газпром»), после того как в октябре 2011 года объявил о начале политической карьеры и основал оппозиционную тогда партию «Грузинская мечта», которая победила на октябрьских выборах 2012 года, вытеснив партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее стало известно, сколько российские бизнесмены заработали на дивидендах с 2023 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами