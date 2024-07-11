В России захотели отказаться от любых плановых проверок бизнеса

Плановые проверки бизнеса могут быть заменены на профилактические визиты регуляторов уже в начале 2025 года, после снятия моратория на контрольные мероприятия в России. Как пишет газета «Известия», Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия.

Исключениями станут предприятия высокого и чрезвычайно высокого уровня риска, таких как АЭС, ГЭС, химические заводы, а также предприятия по производству мяса, рыбы, молока и других продуктов. Эти объекты будут продолжать находиться под постоянным наблюдением.

Обновленная информация содержится в документах ведомства, отправленных организации по защите прав потребителей «Щит».

При этом общественные деятели обратились в министерство с просьбой привлечь организации к административной ответственности за нарушения.

В Минэкономразвития ответили, что объекты, не относящиеся к высокому и чрезвычайно высокому уровню риска, в настоящее время не проверяются по плану: по указанию президента мораторий на такой вид надзора был введен в 2022 году и будет действовать до конца 2024 года.

Для этих организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок в случаях чрезвычайной необходимости, предусмотренных мораторием. Например, это может быть угроза жизни и здоровью, возникновение чрезвычайных ситуаций, а также нарушение обязательных требований.

Основное различие между профилактическими визитами и проверками заключается в том, что первые не предусматривают наложения штрафов, а направлены на улучшение работы учреждения. В прошлом году количество профилактических мероприятий значительно выросло: контролеры провели более 1 миллиона таких визитов, что в 3,2 раза превышает число проверок за тот же период.

Переход от проверок к профилактическим визитам и развитие риск-ориентированного подхода являются основными целями реформы контрольно-надзорной деятельности, отметили в издании.

Ранее в Госдуме попросили прокуроров провести внеплановые проверки производителей готовой еды.