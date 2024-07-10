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Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в РФ на 8 июля составила 9,25% в годовом выражении

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Инфляция в России на 8 июля составила 9,25% в годовом выражении. Это следует из данных на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%, при этом замедлился рост цен на плодоовощную продукцию — до 0,6% с 1,4% неделей ранее. Замедлился рост цен на мясо птицы, сахар и хлебобулочные изделия, молочную продукцию.

На 1 июля, по оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составляла 9,22%.

Накануне заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в июне 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 12,2% по сравнению с 8,7% в мае. То есть годовая инфляция в июне заметно ускорилась по сравнению с маем. Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров.

Ранее экономист сообщил о подорожании хлеба в России.

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