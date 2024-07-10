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В Минэнерго оценили текущий объем производства бензина в РФ

Минэнерго не ожидает сокращения запасов топлива в РФ в период высокого спроса

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Shutterstock

В Министерстве энергетики Российской Федерации заявили, что текущего объема производства бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что координируют действия нефтяных компаний и транспортных организаций, направленные на стабильное обеспечение отгрузок нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, а также их доставки до региональных рынков.

В Минэнерго подчеркнули, что сохраняется ежесуточный мониторинг объемов вывоза автомобильного бизнеса в дружественные страны.

До этого стало известно, что Россия по итогам мая осталась самым крупным поставщиком нефти в Индию и Китай.

Доля российского топлива в индийском импорте в мае составила 41%, как и в апреле. Второе место по объему поставок нефти в Индию занял Ирак с долей 21%. Тройку замыкает Саудовская Аравия с 11%.

Всего за шесть месяцев в федеральный бюджет РФ поступило 17,93 трлн рублей. Показатель более чем на треть превышает значение за аналогичный период прошлого года.

Ранее Минфин подсчитал дефицит российского бюджета за полгода.

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