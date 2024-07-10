США и союзники объявят о предоставлении финансовой помощи на 2025 год

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты с союзниками планируют объявить на саммите НАТО о намерении предоставить Украине в 2025 году не менее €40 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации президента США подчеркнули, что подобная мера должна обеспечить устойчивый уровень оборонного содействия страны для победы.

Также в рамках саммита будет объявлено о создании нового командования НАТО. Оно займется военным содействием Украине и подготовкой личного состава ее вооруженных сил.

До этого в Белом доме анонсировали меры, которые позволят Украине приблизиться к вступлению в альянс и усилят ее возможности противодействовать России в ходе конфликта.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На нем обсудят создание новой структуры для помощи Киеву и построения «моста в НАТО» для Украины.

Ранее в США объяснили, к чему ведет задержка в помощи Украине.