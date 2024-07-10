Мировые цены на кофе обновили двухлетний максимум

Стоимость кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке поднялась до максимума с начала 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

По итогам торгов во вторник, 9 июля, фьючерсы на арабику подорожали на 1,5%, достигнув $2,46 за фунт.

Цены подогревает растущий спрос на арабику на фоне дефицита более дешевого сорта робуста. Производство последнего во Вьетнаме и Индонезии значительно сократилось в 2024 году из-за аномальной жары, заставив обжарщиков бороться за зерна, отметил председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца.

Фьючерсы на робусту на этой неделе поднимались самого высокого уровня с 2008 года, следовательно, арабика также будет оставаться «довольно высокой», заключил эксперт.

Во втором квартале мировые цены на кофе выросли еще на 18-20% из-за засухи в Азии.

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