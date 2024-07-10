Россияне распробовали оплату QR-кодом

За последний год число покупок россиян с оплатой по QR-коду выросло в три раза. Об этом свидетельствуют данные Росбанка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

В результате данный тип операций занял третье место по популярности среди жителей РФ. В топ-5 также вошли переводы по номеру телефона через СБП, между своими счетами, платежи за мобильную связь, интернет, ЖКХ в приложении и внутрибанковские переводы.

Одна из самых редких онлайн-операций – обмен валюты. Это обусловлено действующими ограничениями, отметили в Росбанке.

Кроме того, за последний год заметно вырос спрос на цифровые дебетовые карты. С прошлого мая количество оформляемых дистанционно карт выросло в 1,7 раза.

Общее число пользователей онлайн-банков в России за год выросло почти на 30%. Большинство (95%) клиентов предпочитают мобильный банк и только 5% веб-версию. Причем 70% устройств, с которых клиенты заходят в приложение – это iPhone, Xiaomi и Samsung.

До этого сообщалось, что состоятельные россияне стали чаще покупать товары в рассрочку.

Ранее стало известно, сколько россиян не носят с собой наличные.