В России повысят налог на прибыль организаций

Совет Федерации одобрил на заседании поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленные на донастройку налоговой системы, в частности, документ предусматривает повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Об этом сообщает ТАСС.

10 июля Государственная дума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%.

В сопроводительных материалах к документу отмечается, что повышение налога актуально в условиях санкционного давления на экономику РФ, а также нужно для обеспечения справедливой налоговой нагрузки. Действующие преференциальные механизмы при этом будут сохранены.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25% с учетом вычетов в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 трлн рублей. Всего за 2025-2027 годы в бюджет поступят около 5 трлн рублей.

20 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.