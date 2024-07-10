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В России захотели ограничить рост стоимости авиабилетов

В Госдуме захотели установить потолок цен на авиабилеты

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Shutterstock/Ivan Kruk

В России могут ввести потолок цен на авиабилеты. Депутаты Госдумы уже начали прорабатывать этот вопрос, сообщает «Коммерсантъ».

Верхние границы стоимости авиабилетов планируется определить уже в этом году. Категории и критерии границ будут прорабатываться совместно с Минтрансом и Федеральной антимонопольной службой.

«Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы», — отметил глава комитета по транспорту Госдумы РФ Евгений Москвичев.

Ташкент и Пхукет стали лидерами по снижению цен на авиабилеты из России на июль. Цены по каждому направлению упали на 10%.

До этого в России ввели туристический налог.

Ранее стало известно, в какую страну россияне стали чаще летать в командировку.

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