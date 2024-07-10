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Госдума одобрила индексацию акцизов на алкоголь и табак

Госдума одобрила индексацию акцизов на алкоголь и табак

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Фотослужба Госдумы РФ

Госдума одобрила индексацию акцизов на табачную и алкогольную продукцию на 2025-2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Сборы вырастут на уровень инфляции в стране, заявили ранее в Минфине РФ.

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный начиная с 2025 года составит 4657 рублей за кг. В 2026-м он вырастет до 4843 рубля, в 2027-м — до 5037 рублей.

Акциз на сигареты и папиросы в ближайшие три года вырастет до 3186 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости от максимальной розничной цены.

Акциз на этиловый спирт с 2025 года составит 673 рубля за 1 литр. Начиная с 2026-го сбор вырастет до 700 рублей, в 2027-м он поднимется до 728 рублей.

До этого Госдума приняла закон о повышении налога на добычу железной руды, угля и алмазов.

Ранее в России ввели туристический налог.

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