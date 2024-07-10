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Стало известно, сколько россиян не носят с собой наличные

ТАСС: 70% россиян не используют наличные

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Depositphotos

Большинство россиян (70%) не носят с собой наличные на постоянной основе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

Каждый третий из тех, кто по-прежнему использует наличные средства, берет с собой не более 1-3 тыс. рублей. 26% предпочитают иметь в кошельке от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

До 500 рублей носят с собой 16% опрошенных. Остальные берут от 3 до 10 тыс. рублей.

«Наличные россияне используют сейчас для оплаты каких-либо конкретных товаров или услуг. Например, для оплаты проезда в маршрутке или покупки товаров с рук», — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В большинстве случаев россияне берут с собой наличные просто на всякий случай, заключил эксперт.

До этого стало известно, сколько кредитов наличными взяли россияне в мае. За последний весенний месяц банки выдали займов наличными на 618 млрд рублей.

Ранее у россиян сформировалась новая потребительская привычка.

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