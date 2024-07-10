В ЦБ высказались о регулировании стейблкоинов

Вопрос регулирования стейблкоинов требует тщательной проработки, считают в Банке России. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Некоторые стейблкоины напоминают цифровые права или цифровые валюты. Учитывая, что в России активно развивается регулирование этих активов, можно рассматривать возможность его применения к стейблкоинам», — следует из материалов ЦБ.

Стейблкоин — тип криптовалюты, стоимость которой привязана к другому классу активов, например, к доллару США или золоту. Такие монеты являются менее волатильными по сравнению с другими виртуальными валютами.

До этого в России захотели легализовать стейблкоины для международных расчетов. Это позволит облегчить торговлю с другими странами в условиях санкций.

Между тем ЕС ужесточил меры по недопущению обхода введенных против России ограничений.

Ранее курс биткоина впервые с конца февраля упал ниже $55 тыс.