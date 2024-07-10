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Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций

Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%

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Depositphotos

Госдума (ГД) приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Документ опубликован в думской базе.

Уточняется, что поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы, были приняты в третьем, окончательном чтении.

В сопроводительных материалах к документу отмечается, что повышение налога актуально в условиях санкционного давления на экономику РФ, а также нужно для обеспечения справедливой налоговой нагрузки. Действующие преференциальные механизмы при этом будут сохранены.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что только от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25% с учетом вычетов в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 трлн рублей. Всего за 2025-2027 годы в бюджет поступят около 5 трлн рублей.

20 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

Ранее Силуанов пообещал не складывать в «кубышку» дополнительные доходы российского бюджета от новых налоговых изменений.

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