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В Китае неожиданно замедлилась инфляция

Инфляция в Китае замедлилась до минимума с марта

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Mark Schiefelbein/AP

Инфляция в Китае по итогам июня составила 0,2% в годовом выражении. Это минимальный показатель с марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Результат не совпал с прогнозами аналитиков. Эксперты ожидали ускорение роста потребительских цен с майских 0,3% до 0,4% в июне.

Сильнее всего за месяц в Китае подорожали образовательные и медицинские услуги — на 1,7% и 1,5% соответственно. Также заметно выросли цены на одежду (+1,5%).

В то же время транспортные услуги подешевели на 0,3%. Стоимость продуктов питания и вовсе снизилась на 2,1%.

До этого в России подсчитали, какие продукты за год подорожали больше других. Выяснилось, что за последние 12 месяцев сильнее всего выросли цены на свеклу, куриные яйца и чеснок. В этот список также вошли баранина, виноград и бананы.

Ранее в АКРА объяснили отсутствие снижения цен на продукты в России.

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