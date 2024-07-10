Стало известно, сколько россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки

Две трети россиян (66%) решили отложить покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Между тем 23% опрошенных заявили, что готовы взять понравившуюся недвижимость в ипотеку вне зависимости от размера ставки. Остальные 11% признались, что оформили ипотеку раньше, чем планировали, чтобы успеть сделать это по более выгодным условиям.

Согласно исследованию, почти каждый третий россиянин планирует приобрести недвижимость в ближайшие три года. 8% респондентов рассчитывают купить жилье в течение года. Большинство опрошенных планируют взять под эти цели ипотеку (55%). Только на свои собственные средства рассчитывают 27% человек, еще 18% хотят использовать деньги от продажи другой недвижимости.

До этого стала известна цена самой дорогой квартиры в Сочи. Объект продается за 1,8 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких городах подешевела аренда жилья.