Портал Investfunds назвал самые популярные и доходные фонды по итогам первого полугодия

По итогам полугодия сразу несколько фондов управляющей компании «Первая» вошли в рэнкинги портала Investfunds по привлечению средств и доходности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В топе-3 рэнкинга по объему привлеченных средств разместились «Фонд смешанный с выплатой дохода» и «Фонд акций с выплатой дохода», в которые за полугодие было вложено 28,1 млрд рублей и 25,2 млрд рублей соответственно.

Также «Фонд смешанный с выплатой дохода» стал самым крупным открытым фондом на российском рынке. По данным портала Investfunds, стоимость чистых активов фонда превысила 100 млрд рублей.

«Фонд смешанный с выплатой дохода» инвестирует в облигации и дивидендные акции крупнейших российских компаний, а «Фонд акций с выплатой дохода» — в дивидендные акции.

Особенностью этих фондов является то, что каждый квартал накопленные купоны и дивиденды выплачиваются инвесторам на их банковские счета.

На втором месте по доходности среди фондов со стоимостью чистых активов более 1 млрд рублей оказался ОПИФ «Фонд новые возможности», который ранее назывался «Фондом потребительского сектора». Он вырос на 21,4% за полугодие.

Фонд инвестирует в растущие акции российского рынка.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи в первом полугодии смог достигнуть отметки 3500 пунктов — уровня конца февраля 2022 года.

При этом удержаться на этом уровне индексу Мосбиржи не удалось. Рынок акций снизился на фоне новых ограничений со стороны США и Великобритании, в том числе, в отношении Мосбиржи (НКЦ и НРД).

Однако уже в июне индекс Мосбиржи достиг нового годового минимума — 2996,44 пунктов, после чего снижение было частично выкуплено инвесторами, которые воспользовались ситуацией и приобрели бумаги по выгодным ценам.