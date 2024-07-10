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В Японии арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

В Осаке арестовали россиянина за экспорт двигателей для кораблей в обход санкций

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Depositphotos

В Японии арестовали гражданина России, которого подозревают в экспорте гидроциклов и других товаров в РФ в обход санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, 38-летний россиянин являлся представителем торговой компании Astrade, имеющей офис в Осаке. В январе прошлого года он якобы экспортировал товары, в том числе гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход введенных санкций.

Этот арест стал первым в Японии по обвинению в поставке товаров в Россию в обход санкционного режима.

Генеральное консульство РФ в Осаке заявило, что было лишь недавно уведомлено японской полицией. Российские дипломаты продолжат держать ситуацию на контроле.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Москва примет ответные меры в ряде областей, в том числе в военно-технической, если Токио на деле начнет углубление и развитие военного сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось, что в Японии обеспокоены «непонятными деталями» в договоре РФ и КНДР.

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