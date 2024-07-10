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Стало известно, в каких регионах России сильнее всего любят вино

«Х5 Клуб»: Москва стала лидером по объему потребления вина в России

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Depositphotos

Москва по итогам января — мая стала лидером среди российских городов по покупкам вина. Этот алкогольный напиток встречался в 3,1% чеков жителей столицы, выяснили аналитики «Х5 Клуба». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

За первые пять месяцев москвичи приобрели 3,8 млн литров вина (+3,5% год к году). При этом доля вин стоимостью дороже 2 тыс. рублей составила 1% от всех чеков с этим алкогольным напитком, что является самым высоким показателем среди городов рейтинга.

Второе место по объему потребления вина заняла Самара. В январе — мае вино встречалось в 2,9% чеков жителей города. Продажи напитка за период выросли на 8,2% год к году и превысили 220 тыс. литров. Доля премиальных вин составила 0,7%.

Третье место делят Пермь и Екатеринбург. В обоих городах вино встречалось в 2,8% чеков за период с января по май.

Ранее россиян предупредили о незначительном подорожании водки, бренди и коньяка во втором полугодии 2024 года.

До этого в России захотели выпустить пиво, названное в честь автомобиля.

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