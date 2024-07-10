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Россиянам рассказали, в каких городах подешевела аренда жилья

Самара стала лидером по снижению средних цен на аренду однушек в июне

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Shutterstock

По итогам июня 2024 года однокомнатные квартиры в аренду больше всего подешевели в Самаре (-6,5% к маю, до 20,7 тыс. рублей в среднем в месяц). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе «Яндекс Аренда».

На втором и третьем месте по снижению цен на аренду «однушек» оказались Челябинск (-5,5%, до 22,7 тыс. рублей) и Омск (-2%, до 20 тыс. рублей).

Двухкомнатные квартиры в аренду больше всего подешевели в Омске (-4,2%, до 27,5 тыс. рублей), Красноярске (-4%, до 27,6 тыс. рублей) и Перми (-2%, до 33,9 тыс. рублей). Значительное снижение ставок трехкомнатных квартир было зафиксировано в Самаре (-10,7%, до 51 тыс. рублей), Челябинске (-3,7%, до 44,1 тыс. рублей) и Омске (-2,3%, до 35,3 тыс. рублей).

По данным «Яндекс Аренда», самые дешевые студии и трешки можно снять в Красноярске (14,4 тыс. рублей и 35,2 тыс. рублей в среднем соответственно), однушки и двушки — в Уфе (19,7 тыс. рублей и 25 тыс. рублей в среднем соответственно). В топ городов с наиболее доступными вариантами для аренды жилья вошли также Челябинск, Омск и Воронеж.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее россиянам рассказали , в каких городах подорожала аренда жилья.

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