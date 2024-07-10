Названы локации в Москве с самой высокой доходностью посуточной аренды

Средняя загруженность квартиры в краткосрочную аренду рядом с популярными местами в Москве составляет 22,2 суток в месяц. Это на 20% выше среднего показателя заполняемости посуточных квартир в столице (19 суток в месяц). Такую статистику «Газете.Ru» предоставила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Она уточнила, что по уровню доходности от краткосрочной аренды в Москве лидирует район парка развлечений «Остров Мечты» (Технопарк): владельцы жилья там могут зарабатывать по меньшей мере 11% годовых доход от аренды за год за вычетом коммунальных платежей за 12 месяцев и налога на имущество . По словам Арцибашевой, при наличии большого числа долгосрочных броней (на 5-7 суток), доходность может достигать 14-16% годовых. Средняя стоимость суток аренды около парка развлечений – 5,6 тыс. рублей. Эксперт подчеркнула, что спрос на аренду в районе Технопарка связан с интересом туристов к достопримечательности, дефицитом новостроек, соседством с пляжным клубом Dream Beach Club.

Второй по уровню доходности стала недвижимость в «Москва-Сити» – 8% годовых. Эксперт сказала, что в деловом центре Москвы в среднем за одни сутки в квартире или апартаментах арендодатели просят 9,6 тыс. рублей. На третьем месте по доходности оказался Кремль в районе Измайлово – 7% при средней стоимости одних суток 3,9 тыс. рублей.

Эксперты компании Regions Development в июле 2024 года провели исследование рынка краткосрочной аренды рядом с десятью наиболее популярными туристическими достопримечательностями Москвы. Аналитики отобрали предложения краткосрочной аренды квартир и апартаментов в пределах 20 минут ходьбы от этих туристических объектов, вычислили среднюю стоимость суток краткосрочной аренды и проанализировали местный рынок новостроек, чтобы посчитать потенциальную доходность помещений для сдачи в краткосрочную аренду.

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