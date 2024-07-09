Назван главный покупатель российской нефти

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Индия стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в два раза к 2022 году и составили около 90 млн. тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, Индия для России в энергетической сфере является одним из ключевых партнеров.

Новак добавил, что в прошлом году объем поставок нефти в Индию вырос в два раза. В 2022 году этот показатель составил 45 млн. тонн, в 2021 году — 5 млн. тонн.

До этого стало известно, что делегация во главе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России в южноазиатскую республику.

Также в министерстве нефти и природного газа Индии заявили, что страна ежедневно получает от России около 1-1,4 млн баррелей нефти. Отмечалось, что объемы ввоза российской нефти меняются в зависимости от времени года.

Ранее Моди назвал Путина своим другом.