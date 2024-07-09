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Названа цена самой дорогой квартиры в Сочи

Самую дорогую квартиру в Сочи оценили в 1,8 млрд рублей

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Стоимость самой дорогой квартиры в Сочи составляет 1,8 млрд рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные компании «ОНИКС-Недвижимость».

Объект находится в Хостинском районе города. Его площадь превышает 600 «квадратов».

В начале июля 2024 года на местном рынке недвижимости было размещено 270 лотов стоимостью выше 100 млн рублей. Годом ранее количество подобных объектов составляло 331.

Между тем цены на новостройки в Москве установили новый рекорд. Средняя стоимость квадратного метра «первички» впервые превысила 500 тыс. рублей. Рост в годовом выражении составил 17,6%. Самые дорогие лоты находятся в центре столицы. Сейчас в Центральном округе к покупке доступны порядка 3,2 тыс. квартир и апартаментов.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники могут переоформить их жилье на себя.

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