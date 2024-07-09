Минфин подсчитал дефицит бюджета России за полгода

Дефицит российского бюджета за январь — июнь, по предварительным оценкам, составил 929 млрд рублей. Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина РФ.

Значение оказалось значительно меньше показателя за аналогичный период 2023 года. Тогда по итогам первого полугодия дефицит бюджета РФ составил 2,35 трлн рублей.

Доходы бюджета за период составили 17,93 трлн рублей. Это на 38% превышает прошлогодний результат. Порядка 5,7 трлн рублей Россия заработала на продаже нефти и газа.

Расходы бюджета за период выросли на 22,3% год к году, до 18,22 трлн рублей.

До этого в Минфине раскрыли, сколько денег из бюджета РФ было направлено с начала года на нацпроекты. На 1 июля траты составили свыше 1,4 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько налогов поступило в бюджет России с начала года.