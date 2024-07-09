Товарооборот России и стран ШОС установил новый рекорд

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам 2023 года вырос на 25%, достигнув $333 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«В экономическом плане наша страна является одним из активных участников объединения», — подчеркнул глава министерства Антон Алиханов.

Прямые инвестиции РФ в страны объединения в прошлом году составили $10,2 млрд. Примерно столько же пришло в Россию.

ШОС была основана в 2001 году. В организацию входят: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Индия, Иран и Пакистан.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам первых четырех месяцев текущего года доля национальных валют в расчетах РФ со странами ШОС по превысила 92%.

До этого в ШОС заговорили о создании единой системы для платежей в нацвалютах.

Ранее Китай предложил создать ассоциацию ШОС в новой сфере.