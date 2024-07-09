В России взлетели продажи кваса

Спрос россиян на квас за период с 27 мая по 23 июня подскочил на 31,4% в годовом выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании NielsenIQ.

Квас используется для приготовления популярного в РФ летнего блюда — окрошки. Продажи тана и айрана за месяц также взлетели на 30%.

В то же время вырос объем потребления и других прохладительных напитков. Так, продажи воды в российских розничных сетях за период взлетели на 28,1%, холодного чая и энергетиков — на 18%, газированных напитков — на 8,5%.

Также аналитики зафиксировали рост спроса на слабоалкогольные напитки. Продажи сидра выросли на 15,3%, пива — на 8,9%.

Кроме того, россияне стали чаще покупать мороженое. Спрос на этот продукт с конца мая подскочил на 25,1%.

Приготовление традиционной русской окрошки за год стало дороже. Стоимость ингредиентов для летнего супа выросла в среднем на 10%.

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