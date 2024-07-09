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Стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа

Минфин: доходы России от экспорта нефти и газа за полгода выросли на 68,5%

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Максим Богодвид/РИА Новости

Нефтегазовые доходы России за январь — июнь подскочили на 68,5% год к году и составили 5,7 трлн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минфина РФ.

Рост поступлений в первую очередь связан с подорожанием российской нефти, отмечается в сообщении. Показатель по итогам первого полугодия сложился на уровне, превышающем базовый. Ожидается, что такая динамика сохранится и в последующие месяцы.

На прошлой неделе в Минфине отчитались о доходах от продажи углеводородов в июне. Всего за месяц в российский бюджет поступило 746,6 млрд рублей. Это минимальный результат с января текущего года. Аналитики Reuters прогнозировали рост показателя до 814 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько страны ОПЕК заработали на нефти в 2023 году.

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