Стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа

Нефтегазовые доходы России за январь — июнь подскочили на 68,5% год к году и составили 5,7 трлн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минфина РФ.

Рост поступлений в первую очередь связан с подорожанием российской нефти, отмечается в сообщении. Показатель по итогам первого полугодия сложился на уровне, превышающем базовый. Ожидается, что такая динамика сохранится и в последующие месяцы.

На прошлой неделе в Минфине отчитались о доходах от продажи углеводородов в июне. Всего за месяц в российский бюджет поступило 746,6 млрд рублей. Это минимальный результат с января текущего года. Аналитики Reuters прогнозировали рост показателя до 814 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько страны ОПЕК заработали на нефти в 2023 году.