Экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России

В июне 2024 года так назыаемый Индекс Мишек вырос на 12,2% по сравнению с 8,7% в мае. То есть годовая инфляция в июне заметно ускорилась по сравнению с маем. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Однако, если мы посмотрим на годовой рост цен по Индексу Мишек в июле и августе прошлого года, то увидим, что он составил соответственно 15,2% и 27,9%. Это означает, что из-за эффекта высокой базы цен прошлого года в июле и августе текущего года мы можем увидеть значительное снижение цен на товары в нашем индексе по сравнению с прошлым годом», — отметил экономист.

По его словам, в июне текущего года к июню 2023-го снизились цены лишь на два товара из индекса – конфеты «Мишка косолапый» (- 33,6%) и морковь (-21,1%). На все оставшиеся 12 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на бананы (+41,9%), масло сливочное «Простоквашино» (+32,3%), сельдь «Матиас» (+22,7%), сок апельсиновый J7 (+22,3%), чай черный «Акбар» (+20,6%) и мармелад Frit-Tella (+17,8%).

С 30 июня по 6 июля 2024 года Индекс Мишек вырос на 0,5% по сравнению с его снижением на 0,7% неделю назад. За неделю подорожали масло подсолнечное (+6,9%), мармелад Fruit-Tella (+6,0%), молоко «Домик в деревне» (+5,0%). Из 14 товаров в индексе подешевели только конфеты «Мишка косолапый» ( -9,1%) и морковь – (-1,9%).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Ранее экономист сообщил о подорожании хлеба в России.