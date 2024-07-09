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В Москве цены на новостройки установили рекорд

Средняя цена квадратного метра новостроек Москвы впервые превысила 500 тыс. руб.

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы в июне достигла 502,9 тыс. рублей. Показатель впервые пересек полумиллионную отметку. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, относительно мая средняя цена выросла на 1,7%, год к году — на 17,6%.

В массовом сегменте средняя стоимость «квадрата» составила 345,6 тыс. рублей (-0,1% за месяц), в бизнес-классе — 471,4 тыс. рублей (+2,5%), в премиум-классе — 734,3 тыс. рублей (+5,5%), в элитном сегменте — 1,98 млн рублей (+0,5%), а в Новой Москве — 246,6 тыс. рублей (+0,8%).

Больше всего квадратный метр в июне стоил в центре столицы — 1,48 млн рублей (-0,7% за месяц), а меньше всего — в Троицком округе. Там средняя цена «квадрата» составила 140,8 тыс. рублей (-0,5%).

По данным «Метриум», в новостройках на юге Москвы в июне 2024 года продавалось 8105 квартир и апартаментов (16,6% от суммарного объема предложения в «старой» Москве). По итогам мая 2024 года Южный округ занял первое место по объему предложения в Москве.

Ранее были названы варианты квартир в Москве, где мог бы остановиться Канье Уэст.

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