В России предложили маркировать белорусские вина знаком «не является вином»

Вино, импортированное через Белоруссию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложили маркировать знаком «не является вином». Об этом «РБК Вино» сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.

«Если на МЗВВ (Минском заводе виноградных вин. — «Газета.Ru») разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такая продукция строго должна маркироваться на наших полках знаком «не является вином», — заявил он.

Плотников отметил, что такие поставки подрывают государственную политику России в области виноградарства и виноделия. Эксперт считает, что в стране на государственном уровне не может существовать стратегии по импорту вин, так как это не стратегический товар.

До этого на российских маркетплейсах подскочил спрос на безалкогольные вина.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить игристое вино.